Juve, Alex Sandro torna ma è al capolinea: niente rinnovo, quanti colpi persi per 'colpa' sua (Di domenica 25 settembre 2022) Per ora ritorna. Ma è solo questione di tempo. Considerando lo stato della rosa della Juve, il fatto che Alex Sandro possa tornare a... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022) Per ora ri. Ma è solo questione di tempo. Considerando lo stato della rosa della, il fatto chepossare a...

Juve, l'obiettivo di mercato viene dal Benfica. E l'arrivo potrebbe essere anticipato Commenta per primo Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri per rinforzare la Juve è quello di Alex Grimaldo , terzino del Benfica il cui contratto scadrà a giugno. Il piano della Juve è quello di sfruttare la situazione contrattuale per assicurarselo già a gennaio a prezzi di ... Juve, cambia tutto per Grimaldo: la svolta per gennaio Commenta per primo La Juventus è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Alex Sandro. Il nome che piace di più è quello di Alejandro Grimaldo del Benfica, per il quale, secondo il quotidiano portoghese Record, la dirigenza bianconera potrebbe fare un tentativo già a ... Calciomercato.com Juve, Grimaldo come Vlahovic Ecco…" Del Piero preso in giro in Inghilterra: contro l'Italia ha visto in campo un giocatore ritirato Clamorosa gaffe di Alex Del Piero, che stava commentando Italia-Inghilterra per un canale britannico: ha elogiato tra i migliori in campo un ...