Iran, uccisa Hadis Najafi: era diventata la ragazza simbolo delle proteste per Mahsa Amini – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) Erano bastati pochi secondi per farla diventare un simbolo della lotta al regime degli ayatollah. Un video che raccontava come un gesto banale come quello di raccogliere dei lunghi capelli biondi con un elastico può essere visto come un atto eversivo. Era diventato quasi un grido di battaglia, quello di Hadis Najafi, che ripeteva prima di manifestare per le strade di Karaj, vicino a Teheran, per la propria libertà e per invocare giustizia per Mahsa Amini, la ragazza uccisa perché indossava male l'hijab, il velo islamico. A dare notizia della morte di Hadis è stata la giornalista Iraniana Masih Alinejad che ha parlato con sua sorella: «Aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di ...

