" Io e tuo padre siamo morti". L'intercettazione della madre di Saman

rthv____ : @vantaevbearr CALMATI È TUO PADRE - dariuzz_ : mio padre che mi dice 'tuo fratello ha più interesse nell'altro sesso' E MENOMALE FINALMENTE L'HAI CAPITO - Paola222006421 : RT @Mario65155163: @giustinaleonar2 I minus habens amano la merda... Grande Giustina ed un saluto a tuo padre! ?????????????????? - etccetera : @stopaltelevoto ma “ci crede solo lui” intendi tuo padre o calenda? - FRANCOGaleno : @noraarmandii È che c'è di male...vedi che tuo padre se ne intende di femmine,.. -

Noi siamo morti sul posto , per questoè a letto e anch'io sono a letto. Da costretti è successo quello che è successo , anche tu lo sai, figlio mio non sei un bambino, sei giovane ma ...Nei giorni scorsi era emersa un'altra intercettazione, in cui ildella diciottenne spiegava di "averla uccisa per l'onore" "Io esiamo morti lì". Per la prima volta la madre di Saman ...La madre della 18enne, Nazia Shaheen, è stata intercettata dopo il presunto delitto. La telefonata con il fratello minore della ragazza: "Io e tuo padre..." ...“Noi siamo morti sul posto” dice la mamma di Saman parlando di sé e del marito, Shabbar Abbas, nella conversazione telefonica col ...