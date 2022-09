Grande Fratello Vip 7, prima settimana: video highlights, da Elenoire Ferruzzi a Ginevra Lamborghini (Di domenica 25 settembre 2022) La prima settimana del Grande Fratello Vip 7 è ormai quasi archiviata e siamo pronte a svelarvi cosa è successo nella spiatissima Casa di Cinecittà. Cosa hanno combinato i 23 Vipponi? Ce lo racconta la nostra Valentina nel video in apertura, con gli highlights degli ultimi giorni. Grande Fratello Vip 7, prima settimana: gli highlights... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 settembre 2022) LadelVip 7 è ormai quasi archiviata e siamo pronte a svelarvi cosa è successo nella spiatissima Casa di Cinecittà. Cosa hanno combinato i 23 Vipponi? Ce lo racconta la nostra Valentina nelin apertura, con glidegli ultimi giorni.Vip 7,: gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - beatricebaston1 : quella merda di elenoire al grande fratello per ricordare al pubblico transfobico che le persone trans sono gente seria - Mauro_Gilli : @stebaraz @giorgiogilestro @MicK_ele @beriapaolo @MassimoCerani Non è odio, è capacità di identificare il pericolo.… -