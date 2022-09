Elezioni:Camera; a Roma 22,29% affluenza,aumenta rispetto a 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) Alle Elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 nella città di Roma ha votato il 22,29% rispetto al 20,54% delle precedenti politiche nel 2018. Nel Lazio il dato è del 20,81% rispetto al 18,89% ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Alleper il rinnovo dellaalle ore 12 nella città diha votato il 22,29%al 20,54% delle precedenti politiche nel. Nel Lazio il dato è del 20,81%al 18,89% ...

