Elezioni: manifesto errato, i nomi dei candidati di un altro collegio in un seggio del centro di Genova (Di domenica 25 settembre 2022) Un errore di stampa o di assemblaggio di alcuni manifesti affissi in un seggio di Genova ha fatto scomparire i nomi di alcuni candidati da votare e ha inserito al loro posto quelli di un altro ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 settembre 2022) Un errore di stampa o di assemblaggio di alcuni manifesti affissi in undiha fatto scomparire idi alcunida votare e ha inserito al loro posto quelli di un...

emmadelreadahoe : RT @mylifeasbaubau: “La donna si servirà del diritto al voto per stroncare per sempre ogni pericolo fascista.” Manifesto dell’Unione Donn… - AD1968F : Elezioni politiche 2022 - live - | il manifesto - LiguriaNotizie : Elezioni | Manifesto errato in un seggio a Genova - palermo24h : Elezioni regionali, candidata all’Ars attacca mafia nel comizio: rimosso il suo manifesto - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Elezioni: manifesto errato, via nomi candidati in seggio Genova. Deputato Pastorino scrive al Prefetto #ANSA -