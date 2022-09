DIRETTA MotoGP | GP Motegi 2022 LIVE | Miller in fuga | Bastianini e Bagnaia risalgono in top10

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Track limits warning per Brad Binder, che sta allungando e ora può gestire 1?5 di margine sul tandem Oira-Marquez. Sempre 8° Quartararo alle spalle di Viñales. -9è ancora il più veloce in pista ed è l’unico a girare in 1’45”. Si ritira anche la seconda Suzuki di Rins per un problema tecnico. -10 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 43 J.24:45.519 2 89 J. MARTIN +4.132 3 33 B. BINDER +6.043 4 88 M. OIRA +7.115 5 93 M. MARQUEZ +7.473 6 10 L. MARINI +9.589 7 12 M. VIÑALES +10.344 8 20 F. QUARTARARO +10.732 9 23 E.+11.443 10 63 F.+12.545 -11 Marini riesce finalmente a scavalcare ...