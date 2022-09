Cosa accade se non vai mai a votare? (Di domenica 25 settembre 2022) Campagna elettorale conclusa, è tempo di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza e scegliere la nuova coalizione di Governo. Ma Cosa rischia un cittadino che, in modo continuativo, si astiene dal voto? L’instabilità politica, come un pericoloso micromondo nel pieno di una crisi economica globale, contribuisce a creare un clima di sfiducia nel cittadino, che si traduce in un massiccio rischio di astensione al voto. Voto elezioni fonte pixabayLa si avverte moltissimo nei Referendum, di meno ma in modo comunque “importante” quando c’è da rinnovare il Parlamento, come dovrà accadere questo 25 settembre. La domanda è lecita: quanti italiani non si recheranno alle urne? La “saga” delle promesse mancate, accanto ai privilegi di una politica che spesso appare, agli occhi dei cittadini lavoratori, fin troppo avulsa dalla ... Leggi su chenews (Di domenica 25 settembre 2022) Campagna elettorale conclusa, è tempo di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza e scegliere la nuova coalizione di Governo. Marischia un cittadino che, in modo continuativo, si astiene dal voto? L’instabilità politica, come un pericoloso micromondo nel pieno di una crisi economica globale, contribuisce a creare un clima di sfiducia nel cittadino, che si traduce in un massiccio rischio di astensione al voto. Voto elezioni fonte pixabayLa si avverte moltissimo nei Referendum, di meno ma in modo comunque “importante” quando c’è da rinnovare il Parlamento, come dovràre questo 25 settembre. La domanda è lecita: quanti italiani non si recheranno alle urne? La “saga” delle promesse mancate, accanto ai privilegi di una politica che spesso appare, agli occhi dei cittadini lavoratori, fin troppo avulsa dalla ...

avv_gr : RT @cresce_m: Alluvione Marche, la Protezione Civile: evento che accade ogni mille anni. Hanno la memoria corta perché nel 2014 successe la… - nerontolino : RT @cresce_m: Alluvione Marche, la Protezione Civile: evento che accade ogni mille anni. Hanno la memoria corta perché nel 2014 successe la… - Danteguest1 : @KasperReloaded Nulla di più vero,stessa cosa accade qui in Italia. - fxckinsensitive : RT @n0tgonnalie: Io e il mio egocentrismo non riusciamo ad accettare una cosa simile quando accade - cherryblond83 : @Mary_mbarza Io non avevo visto il tuo post, non avevo commentato,ma ho isto chi seguo dire che era una battuta. E… -