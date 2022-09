Can Yaman: “Se non fossi stato bello, avrei avuto più successo” (Di domenica 25 settembre 2022) Can Yaman è il protagonista maschile di “Viola come il mare”, la fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 25 settembre 2022) Canè il protagonista maschile di “Viola come il mare”, la fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione di Perizona Magazine.

Corriere : Can Yaman: a scuola ero un secchione. Poi ho fatto l’avvocato, ma non ero bravo a farmi gli affari degli altri - AmiciUfficiale : Can Yaman ospite della prima puntata di #Amici22! ?? Cosa ci sarà dentro la scatola? - Affaritaliani : De Cecco, on air il nuovo spot: continua la saga con Can Yaman-Claudia Gerini - rocca_domenica : RT @CClub1989: Alcuni scatti di Can Yaman sul set di viola come il mare _Credit foto: ufficio stampa Mediaset_ #CanYaman #FrancescoDemir… - GarozzoIole : RT @CClub1989: Alcuni scatti di Can Yaman sul set di viola come il mare _Credit foto: ufficio stampa Mediaset_ #CanYaman #FrancescoDemir… -