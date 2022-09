6 fumetti per scoprire Dampyr (Di domenica 25 settembre 2022) Il mezzo vampiro Harlan Draka è il protagonista del nuovo film in arrivo al cinema il 28 ottobre: il primo del “Bonelli Cinematic Universe” Leggi su wired (Di domenica 25 settembre 2022) Il mezzo vampiro Harlan Draka è il protagonista del nuovo film in arrivo al cinema il 28 ottobre: il primo del “Bonelli Cinematic Universe”

disinformatico : Versione a fumetti per chiarezza (grazie Stefano per la traduzione di @xkcd ) / - ItaliaStartUp_ : 6 fumetti per scoprire Dampyr - nellooo49 : @lucafrappola @CorSport A che serve sto giornalino di fumetti?? Per coprire la merda sui marciapiedi ?? - il_Maggiore : @VCarpatico Lo scopro ora. Ho letto fumetti Marvel per 20 anni e alla ret-con a cazzo ho dovuto farci il callo mio… - nakasu7505 : RT @Adurnah: Oggi su Rai 3 hanno usato una gigantografia delle Niji in studio per parlare di fumetti e io sto morendo a vedere i tizi seri… -