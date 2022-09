Warhol | il «rassicurante» | un classico a Martinengo

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 24 settembre 2022) Titolo e presentazione della mostra in perfetto stile pop: «una mostra dal titolo “Memorabilia, il mito di Andy” proprio perché vedrà esposte una serie di opere (quasi 50 pezzi) alcuni dei quali firmati in originale dacon il suo leggendario pennarello nero, inseparabile compagno che sempre portava nel suo taschino per autografare tutto ciò che gli capitava curiosamente tra le mani». Fino al 1° novembre al Filandone