UFFICIALE – Manolas si trasferisce allo Sharjah

(Di sabato 24 settembre 2022) Arrivata l’ufficialità, Kostaslascia l’Olympiacos e vola, negli Emirati Arabi. L’avventura in Grecia dell’esperto difensore classe 1991 è durata soltanto otto mesi, essendosi trasferito nella squadra biancorossa a gennaio 2022. Ora l’ex di Roma e Napoli inizia una nuova avventura lontano dall’Europa, dove ha militato per tutta la carriera.: ritrova Pjanic Il difensore grecova negli Emirati Arabi,, e ritrova un vecchio compagno di squadra. Si tratta di Miralem Pjanic, arrivato negli Emirati dal Barcellona. Nella scorsa stagione aveva indossato la maglia del Besiktas, in Turchia, senza però venire riscattato a fine stagione. Anche per il bosniaco le cose sono peggiorate ...

Adesso la notizia è: dopo aver sostenuto le visite mediche , oggi Kostasha firmato un contratto con lo Sharja FC, squadra di calcio degli Emirati Arabi Uniti . L'ex difensore del Napoli, che oggi ha ...Kostas, ex difensore di Roma e Napoli, è ad un passo dallo Sharjah, club degli Emirati Arabi. Nuova avventura quindi pera 31 anni, che nell'ultima stagione era tornato in patria per vestire la maglia dell'Olympiakos, dopo l'avventura italiana fra Roma e Napoli durata ben otto anni. Sono in corso le visite ...