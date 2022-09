Sviluppo sostenibile: la Toscana definisce tre nuove Aree interne (Di sabato 24 settembre 2022) Nascono in Toscana tre nuove ‘Aree interne’ , che si aggiungono alle ‘Aree pilota’ già attivate nel 2014-2020 e, grazie ad un accordo con Anci, saranno supportate nella definizione di strategie per beneficiare delle risorse previste nella programmazione 2021-27 della politica di coesione e dei Fondi europei. Le tre nuove Aree si trovano nella parte centro-meridionale della Toscana e sono: “Amiata Valdorcia – Amiata grossetana – Colline del Fiora”; “Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse”; “Valdichiana Senese”. Con questa scelta la Regione Toscana rafforza e dà continuità alla strategia avviata con la programmazione 2014-2020, che ha interessato le tre Aree pilota “Casentino e Valtiberina”; ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 settembre 2022) Nascono intre’ , che si aggiungono alle ‘pilota’ già attivate nel 2014-2020 e, grazie ad un accordo con Anci, saranno supportate nella definizione di strategie per beneficiare delle risorse previste nella programmazione 2021-27 della politica di coesione e dei Fondi europei. Le tresi trovano nella parte centro-meridionale dellae sono: “Amiata Valdorcia – Amiata grossetana – Colline del Fiora”; “Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse”; “Valdichiana Senese”. Con questa scelta la Regionerafforza e dà continuità alla strategia avviata con la programmazione 2014-2020, che ha interessato le trepilota “Casentino e Valtiberina”; ...

