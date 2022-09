Spinazzola: 'Ho chiesto io a Mancini di non chiamarmi, mi manca ancora qualcosa' (Di sabato 24 settembre 2022) Non è tipo da arrendersi, Leonardo Spinazzola. Ma non è neppure tipo da negare l'evidenza. Per questo ha chiesto al c.t. Mancini di non essere convocato con l'Italia, visto che aveva e ha bisogno di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) Non è tipo da arrendersi, Leonardo. Ma non è neppure tipo da negare l'evidenza. Per questo haal c.t.di non essere convocato con l'Italia, visto che aveva e ha bisogno di ...

