Serie A | La confessione di Zanetti | “C’è stata trattativa con Dybala… poi abbiamo firmato Lukaku”

(Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-24 17:55:30 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: sìI giorni difficili nel Milan nerazzurro. L’Inter non sta attraversando il suo momento migliore e vacilla sia inA che in Champions League, dove ‘è in gioco la vita’ per i prossimi due giorni contro il Barcellona. Simone Inzaghi mantiene (per ora) la posizione ma a breve potrebbe cambiare tutto. Tuttavia, in questo contesto c’è stato Javierleggenda dell’Inter e vicepresidente del club, per parlare dal Trento Sport Festival de ‘La Gazzetta dello Sport’ e tirare fuori il pallone. “Le voci riguardano il mondo esterno. Internamente il gruppo è sempre stato molto coeso, gli obiettivi sono molto chiari. L’importante è lavorare e sapere che tutti dobbiamo dare qualcosa in più”, dichiara l’argentino. Il ...