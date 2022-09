Scontro in diretta tv Telese-Sallusti. Il direttore di Libero: “Impossibile parlare coi comunisti” (Di sabato 24 settembre 2022) Scontro in diretta tv a ‘L’Aria Che Tira’, in onda su La7, tra Luca Telese e Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero, dopo essersi lamentato con il giornalista per averlo interrotto mentre stava parlando, ha sbottato: “Ma vuoi stare zitto? Io t’ho interrotto? Smettila di essere quello che sei! E che caspita!”. Poi, si è tolto l’auricolare e ha abbandonato il collegamento: “Fai demagogia, coi comunisti non si può parlare”, ha detto. La conduttrice Myrta Merlino ha provato a richiamare Sallusti, ma non c’è stato nulla da fare. LEGGI ANCHE –> Giletti dice a Sallusti che, grazie alla diretta da Mosca, La7 è diventata la terza rete nazionale «A parte che non credo che questa norma l’abbia scritta ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 settembre 2022)intv a ‘L’Aria Che Tira’, in onda su La7, tra Lucae Alessandro. Ildi, dopo essersi lamentato con il giornalista per averlo interrotto mentre stava parlando, ha sbottato: “Ma vuoi stare zitto? Io t’ho interrotto? Smettila di essere quello che sei! E che caspita!”. Poi, si è tolto l’auricolare e ha abbandonato il collegamento: “Fai demagogia, coinon si può”, ha detto. La conduttrice Myrta Merlino ha provato a richiamare, ma non c’è stato nulla da fare. LEGGI ANCHE –> Giletti dice ache, grazie allada Mosca, La7 è diventata la terza rete nazionale «A parte che non credo che questa norma l’abbia scritta ...

