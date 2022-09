Sciopero aereo, rischio stop alto: la situazione e i voli interessati (Di sabato 24 settembre 2022) Torna ad aleggiare una nuovo Sciopero aereo. Lo stop potrebbe riguardare 4 compagnie low cost così da mettere in serio dubbio la partenza di tanti viaggiatori. Vediamo tutto nel dettaglio. La bella stagione è stata caratterizzata da tantissimi problemi logistici. Soprattutto per quanto riguarda il discorso dei voli aerei. Tanti, infatti, sono stati gli scioperi che hanno tenuto giù molti viaggiatori. Situazioni di pesante disagio che potrebbero verificarsi nuovamente durante questo autunno. Adobe StockAnche nei prossimi mesi si potrebbero avere degli scioperi aerei. Nel mirino del nostro discorso 4 note compagnie low costo che potrebbero dar vita ad un inatteso stop. Il motivo sarebbe legato ad una politica di contenimento dei costi. Cosa che porterebbe a scioperare e non permettere ... Leggi su chenews (Di sabato 24 settembre 2022) Torna ad aleggiare una nuovo. Lopotrebbe riguardare 4 compagnie low cost così da mettere in serio dubbio la partenza di tanti viaggiatori. Vediamo tutto nel dettaglio. La bella stagione è stata caratterizzata da tantissimi problemi logistici. Soprattutto per quanto riguarda il discorso deiaerei. Tanti, infatti, sono stati gli scioperi che hanno tenuto giù molti viaggiatori. Situazioni di pesante disagio che potrebbero verificarsi nuovamente durante questo autunno. Adobe StockAnche nei prossimi mesi si potrebbero avere degli scioperi aerei. Nel mirino del nostro discorso 4 note compagnie low costo che potrebbero dar vita ad un inatteso. Il motivo sarebbe legato ad una politica di contenimento dei costi. Cosa che porterebbe a scioperare e non permettere ...

