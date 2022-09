Salento: nel pullman non c’è il martelletto di emergenza, multa Usb attacca Stp Lecce (Di sabato 24 settembre 2022) Stralcio del comunicato diffuso da Usb lavoro privato Puglia: Nella giornata di ieri, la Polstrada ha effettuato dei controlli sugli autobus della STP di Terra d’Otranto ed ha elevato alcune sanzioni per mancanza di martelletti a bordo. Il 18 agosto 2022 abbiamo inviato una nota alla Prefettura di Lecce, Polstrada, Assessore ai Trasporti e Sezione Vigilanza del TPL della Regione Puglia, illustrando una serie di criticità sulle misure e dotazioni di sicurezza a bordo degli autobus, rimaste ancora irrisolte nonostante siano state precedentemente segnalate dai lavoratori. La risposta della STP Lecce non ha tardato ad arrivare: il 30 Agosto abbiamo infatti ricevuto una missiva indirizzata anche ai vari enti di controllo e alle istituzioni regionali con la quale la società, non solo dichiarava di aver “sempre posto la massima attenzione sulla presenza ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 settembre 2022) Stralcio del comunicato diffuso da Usb lavoro privato Puglia: Nella giornata di ieri, la Polstrada ha effettuato dei controlli sugli autobus della STP di Terra d’Otranto ed ha elevato alcune sanzioni per mancanza di martelletti a bordo. Il 18 agosto 2022 abbiamo inviato una nota alla Prefettura di, Polstrada, Assessore ai Trasporti e Sezione Vigilanza del TPL della Regione Puglia, illustrando una serie di criticità sulle misure e dotazioni di sicurezza a bordo degli autobus, rimaste ancora irrisolte nonostante siano state precedentemente segnalate dai lavoratori. La risposta della STPnon ha tardato ad arrivare: il 30 Agosto abbiamo infatti ricevuto una missiva indirizzata anche ai vari enti di controllo e alle istituzioni regionali con la quale la società, non solo dichiarava di aver “sempre posto la massima attenzione sulla presenza ...

