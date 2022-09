Roma | anziana perseguita e minaccia di morte fratello | «Ti do fuoco con la benzina»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) È finita a processo una signora di 89 anni, Rosanna T., con l’accusa di atti persecutori ai danni del. Nonostante il legame si sangue che li unisce, la signora lo vuole morto a qualsiasi costo, tanto che è arrivata persino a sfregiarlo con l’ammoniacando per un anno intero. Leggi anche: Appena uscito dal carcere torna a maltrattare ere 2 ragazze: stalker di nuovo in manette Le minacce della donna verso ilUn vero e proprio incubo quello nel quale è precipitato l’uomo, presto diventato vittima di stalking. Come detto, gli atti persecutori non erano attuati da un’ex moglie oppure da una compagna, bensì da sua sorella. Terribili le minacce della donna: ‘Ho poco tempo da vivere e lo userò per massacrarti, ti daròcon la’, gli scrisse ...