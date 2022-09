Referendum in Ucraina indetto dalla Russia, le immagini a circuito chiuso svelano le pressioni dei soldati nelle zone occupate (Di sabato 24 settembre 2022) Alcune riprese raccolte da telecamere a circuito chiuso mostrano soldati russi con mitragliatrici che scortano i membri di una commissione elettorale che si recano porta a porta in un appartamento per raccogliere i voti nella regione occupata di Zaporizhzhia, in Ucraina. Quattro regioni occupate dell'Ucraina hanno iniziato a tenere sedicenti Referendum sull'adesione alla Russia venerdì, primo giorno di cinque giorni di scrutini, denunciati come illegittimi e fasulli dall'Ucraina e dall'Occidente. Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Alcune riprese raccolte da telecamere amostranorussi con mitragliatrici che scortano i membri di una commissione elettorale che si recano porta a porta in un appartamento per raccogliere i voti nella regione occupata di Zaporizhzhia, in. Quattro regionidell'hanno iniziato a tenere sedicentisull'adesione allavenerdì, primo giorno di cinque giorni di scrutini, denunciati come illegittimi e fasulli dall'e dall'Occidente.

GiovaQuez : “Non riconosceremo mai questi referendum che sembrano essere un passo verso l'annessione russa e non riconosceremo… - GiovaQuez : Al via i referendum (farsa) sull'annessione alla Russia delle zone dell' Ucraina controllate. Si vota fino al 27 se… - nelloscavo : +++ Documento. #Ucraina Ecco il piano di #Mosca per pilotare il voto. Da domani referendum nel Donbass +++ Le istru… - nemboc : RT @LaStampa: Referendum in Ucraina indetto dalla Russia, le immagini a circuito chiuso svelano le pressioni dei soldati nelle zone occupat… - OdisseoT : RT @martaottaviani: Non so come fare a dirvelo, ma quando si vota la gente viene portata a forza al seggio anche in #Turchia. Con buona pac… -