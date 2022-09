Pordenone-Padova oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 24 settembre 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Pordenone-Padova, match valido per la quinta giornata della Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, sabato 24 settembre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Il programma con l’e ladi, match valido per la quinta giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, sabato 24 settembre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SEGUI LATESTUALE SportFace.

giannidalpozzo : S #i è conclusa una settimana intensa che ci ha visti protagonisti in Italia nel presentare il nuovo paradigma ????????… - PadovaCalcio : Lista dei convocati da Mister Bruno Caneo per Pordenone-Padova, 5° giornata di Serie C Girone A in programma domani… - PadovaCalcio : Vigilia Pordenone-Padova Caneo: “Arriviamo con umiltà, sapendo che loro sulla carta hanno qualcosa in più, cerchere… - PadovaCalcio : Vigilia Pordenone-Padova, Mister Caneo: “Arriviamo con umiltà, sapendo che loro sulla carta hanno qualcosa in più,… - infobetting : Pordenone-Padova (sabato 24 settembre 2022 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici -