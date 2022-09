“Pensiero unico”. “Lei brinda alla morte di Gorbaciov”: volano stracci tra Rizzo e Mentana | VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) Durante l’intervista del direttore Enrico Mentana al leader di Italia Sovrana e Popolare Marco Rizzo i toni si sono accesi subito su temi quali la guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Lo scontro tra Rizzo e Mentana è andato in onda su La7, nel corso della trasmissione L’ultima parola. Marco Rizzo ha accusato il giornalista di rappresentare il «mainstream» nel mondo dell’informazione e di essere «di parte». «È la prima volta che vengo invitato da lei e dal Tg di La7 e sono qui solo perché lo prevede la legge», ha detto Rizzo. Mentana risposto facendo notare che Rizzo è stato invitato varie volte nei programmi di La7, tra cui Coffee Break. Lo scontro tra Rizzo e ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Durante l’intervista del direttore Enricoal leader di Italia Sovrana e Popolare Marcoi toni si sono accesi subito su temi quali la guerra in Ucraina e le sanzioni imposteRussia. Lo scontro traè andato in onda su La7, nel corso della trasmissione L’ultima parola. Marcoha accusato il giornalista di rappresentare il «mainstream» nel mondo dell’informazione e di essere «di parte». «È la prima volta che vengo invitato da lei e dal Tg di La7 e sono qui solo perché lo prevede la legge», ha dettorisposto facendo notare cheè stato invitato varie volte nei programmi di La7, tra cui Coffee Break. Lo scontro trae ...

