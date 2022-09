Oggi 24 settembre | Venerabile Silvio Dissegna | Piccolo gigante della fede offre la sua malattia

(Di sabato 24 settembre 2022) A soli undici anni affronta una terribilendo ogni sofferenza a Dio e mettendosi sotto la protezione materna di Maria. Una vita breve e luminosa in costante unione con Gesù nella Comunione e nella Confessione frequente.nasce il l° luglio 1967 a Moncalieri (Torino). Ilcresce in un ambiente famigliare L'articolo24la suaproviene da La Luce di Maria.

Ettore_Rosato : Con il calore che solo #Napoli sa dare, oggi abbiamo concluso la campagna elettorale con tanti amici e sostenitori… - oss_romano : #settembre #Ukraine? #UkraineRussiaWar Oggi la visione che manca all’umanità è quella della #pace???. La visione nec… - QuiMediaset_it : Oggi, venerdì 23 settembre, su Canale 5, a @pomeriggio5 Barbara d’Urso intervisterà il Presidente di Forza Italia S… - jenomy : RT @ParcodiGiacomo: Oggi è il 23 settembre 2022 e diversi politici/esperti/influencer usano ancora l'etichetta #novax. Nessuno sa cosa sign… - mohdm2m2 : RT @Cagliari_C_R: ?? 24 Settembre 2022, le #PrimePagine di oggi: ?? #LUnioneSarda ?? #LaGazzettadelloSport ?? #CorrieredelloSport ?? #TuttoSpor… -

... Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe sono iniziati i referendum per l'annessione alla Federazione Russa che si concluderanno il 27. Scopo ...Ad una settimana dal voto del 25, fa i conti con quegli italiani e quelle italiane che ... dal 1948 ad. Informazioni disponibili sul portale storico delle elezioni gestito dal ministero ...Finale di campagna elettorale. Domani il silenzio elettorale, poi urne aperte per il voto del venticinque settembre. Sandra Lonardo da piazza Roma, supportata dall’amministrazione Mastella, ha ...Il dirigente del liceo classico Colombo Luca Barberis, d’accordo con il collegio docenti tenutosi ai primi di settembre, ha ribadito con una circolare per gli studenti e le famiglie il divieto di ...