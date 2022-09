MotoGP su TV8, GP Giappone 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Prima levataccia domenicale da tempo immemore per gli appassionati del Motomondiale! Domani, domenica 25 settembre, assisteremo infatti al primo Gran Premio del Giappone post-pandemia. L’ultimo anno in cui fu possibile correre in terra nipponica fu il 2019. Il ritorno in calendario nel Paese del Sol Levante, estremamente ligio nell’applicare misure preventive contro la diffusione del virus, dimostra come l’emergenza sanitaria sia ormai alle spalle. In MotoGP appare prossimo il cambio della guardia in vetta alla classifica generale. Francesco Bagnaia ha ormai ridotto il proprio ritardo da Fabio Quartararo a soli 10 punti, recuperandone ben 81 nelle ultime cinque gare! Inoltre, di riffa o di raffa, Aleix Espargarò è ancora legittimante candidato alla conquista del Mondiale, essendo a -17 dal francese della Yamaha e a -7 dall’italiano ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Prima levataccia domenicale da tempo immemore per gli appassionati del Motomondiale! Domani, domenica 25, assisteremo infatti al primo Gran Premio delpost-pandemia. L’ultimo anno in cui fu possibile correre in terra nipponica fu il 2019. Il ritorno in calendario nel Paese del Sol Levante, estremamente ligio nell’applicare misure preventive contro la diffusione del virus, dimostra come l’emergenza sanitaria sia ormai alle spalle. Inappare prossimo il cambio della guardia in vetta alla classifica generale. Francesco Bagnaia ha ormai ridotto il proprio ritardo da Fabio Quartararo a soli 10 punti, recuperandone ben 81 nelle ultime cinque gare! Inoltre, di riffa o di raffa, Aleix Espargarò è ancora legittimante candidato alla conquista del Mondiale, essendo a -17 dal francese della Yamaha e a -7 dall’italiano ...

