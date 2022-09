MotoGP: da Motegi a Motegi, Marquez torna in pole dopo tre anni (Di sabato 24 settembre 2022) Mille e 71 giorni dopo, Marc Marquez ritrova la pole. E ci riesce proprio sul circuito di Motegi, dove aveva ottenuto l'ultima, nel 2019. Al termine della Q2, disputata su asfalto bagnato, Fabio ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Mille e 71 giorni, Marcritrova la. E ci riesce proprio sul circuito di, dove aveva ottenuto l'ultima, nel 2019. Al termine della Q2, disputata su asfalto bagnato, Fabio ...

Fprime86 : RT @sportmediaset: Marquez: 'Pole che mi motiva'. Zarco: 'Ostacolato da Marc' #MotoGP #JapaneseGP #Marquez #Zarco - ancl0416 : RT @matteopittaccio: Motegi 2019 ?? Motegi 2022 A tre anni dall'ultima partenza al palo, Marc Márquez torna in Pole Position, sempre a Mot… - filadelfo72 : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - RisparmioG : Orario qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP per il Gran Premio del Giappone a Motegi - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Vigilia complicata in Giappone per Enea Bastianini. Il pilota Ducati Gresini è caduto anche sul bagn… -