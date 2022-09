Morto Simone Cavaliere, il 20enne che raccontava su TikTok la battaglia contro il cancro non ce l’ha fatta: “Hai lottato con tutta la tua forza, riposa in pace” (Di sabato 24 settembre 2022) Simone Cavaliere non c’è più. Il ragazzo di 20 anni che aveva raccontato su TikTok la battaglia contro un tumore raro, non ce l’ha fatta. Come riportato da Napoli Today, tutta Pozzuoli è in lutto. Sì perché Simone era riuscito ad entrare nel cuore delle persone raccontando sui social ogni giorno della propria vita, anche quelli più difficili. Grande appassionato di calcio, il ragazzo di recente aveva gioito per la vittoria del suo Napoli nella fase a gironi della Champions League: “Napoli 3, Rangers 0!”, aveva detto in un video dando poi la buonanotte ai propri follower (28.3mila e 568mila i like). Accanto a lui, la fidanzata. Proprio lei di recente aveva tranquillizzato i fan che si erano preoccupati per l’assenza del ragazzo: “Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)non c’è più. Il ragazzo di 20 anni che aveva raccontato sulaun tumore raro, non ce. Come riportato da Napoli Today,Pozzuoli è in lutto. Sì perchéera riuscito ad entrare nel cuore delle persone raccontando sui social ogni giorno della propria vita, anche quelli più difficili. Grande appassionato di calcio, il ragazzo di recente aveva gioito per la vittoria del suo Napoli nella fase a gironi della Champions League: “Napoli 3, Rangers 0!”, aveva detto in un video dando poi la buonanotte ai propri follower (28.3mila e 568mila i like). Accanto a lui, la fidanzata. Proprio lei di recente aveva tranquillizzato i fan che si erano preoccupati per l’assenza del ragazzo: “Mi ...

