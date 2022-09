LIVE Sonego-Hurkacz 2-1, ATP Metz 2022 in DIRETTA: si parte, caccia alla finale! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Sonego! L’azzurro tiene il servizio a 30, buon inizio di partita del torinese. 40-30 La prima smorzata del match porta l’azzurro a palla game. 30-30 Hurkacz si apre il campo con un grande dritto a sventaglio e chiude a rete con lo smash. 30-15 Non riesce la demi-volée al polacco su un buon passante giocato da Sonego. 15-15 Perde la misura del campo in risposta Hurkacz. 0-15 Si sposta per colpire con il dritto Sonego ma perde gli appoggi e il colpo finisce in corridoio. 1-1 Game Hurkacz! Sbaglia con il dritto in costruzione l’azzurro. 40-30 MOLTO BRAVO LORENZO IN RISPOSTA! Viene poi a chiudere il punto a rete. 40-15 Prima vincente del polacco. 30-15 Smash a rimbalzo in sicurezza. 15-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game! L’azzurro tiene il servizio a 30, buon inizio di partita del torinese. 40-30 La prima smorzata del match porta l’azzurro a pgame. 30-30si apre il campo con un grande dritto a sventaglio e chiude a rete con lo smash. 30-15 Non riesce la demi-volée al polacco su un buon passante giocato da. 15-15 Perde la misura del campo in risposta. 0-15 Si sposta per colpire con il drittoma perde gli appoggi e il colpo finisce in corridoio. 1-1 Game! Sbaglia con il dritto in costruzione l’azzurro. 40-30 MOLTO BRAVO LORENZO IN RISPOSTA! Viene poi a chiudere il punto a rete. 40-15 Prima vincente del polacco. 30-15 Smash a rimbalzo in sicurezza. 15-15 ...

