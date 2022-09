LIVE – Michael Magnesi vs Anthony Cacace: Mondiale IBO Superpiuma (DIRETTA) (Di sabato 24 settembre 2022) L’attesa è finita: Michael Magnesi (21-0) affronta Anthony Cacace (19-1-0) all’AO Arena di Manchester, in un match da seguire in DIRETTA LIVE su Sportface.it. Il campione del mondo IBO dei pesi Superpiuma deve difendere la cintura nella serata di sabato 24 settembre. Occhi puntati sul sottoclou della sfida dei massimi tra Joe Joyce e Joseph Parker. L’evento inizierà alle 19:00 e l’incontro di Magnesi è il terzultimo in programma nella card. Magnesi riuscì a conquistare il titolo IBO nel novembre del 2020 contro Patrick Kinigamazi. Poi lo difese contro Bulana, Lagos e Contreras. Ora è atteso da un’altra battaglia. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale nell’arco del ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) L’attesa è finita:(21-0) affronta(19-1-0) all’AO Arena di Manchester, in un match da seguire insu Sportface.it. Il campione del mondo IBO dei pesideve difendere la cintura nella serata di sabato 24 settembre. Occhi puntati sul sottoclou della sfida dei massimi tra Joe Joyce e Joseph Parker. L’evento inizierà alle 19:00 e l’incontro diè il terzultimo in programma nella card.riuscì a conquistare il titolo IBO nel novembre del 2020 contro Patrick Kinigamazi. Poi lo difese contro Bulana, Lagos e Contreras. Ora è atteso da un’altra battaglia. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale nell’arco del ...

