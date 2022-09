Koulibaly: «Sta a me dimostrare a Potter che merito di giocare, su questo non ci saranno problemi» (Di sabato 24 settembre 2022) In un’intervista a Le Quotidien, Kalidou Koulibaly si è detto convinto del fatto che riuscirà a dimostrare a Potter, nuovo allenatore del Chelsea, di meritarsi una maglia da titolare. Acquistato in estate dai Blues, Koulibaly è stato messo in panchina dall’allenatore che ha sostituito Tuchel. “Il nuovo allenatore è arrivato con delle buone idee. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton. Ora è un allenatore del Chelsea. Lui ha delle linee guida, delle aspettative. Sta a me avere pazienza, sta a me dimostrare che merito di giocare, dimostrare in allenamento che l’allenatore può fidarsi di me. Rispetto a questo non ci saranno problemi. Siamo anche alle prime settimane, è normale che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) In un’intervista a Le Quotidien, Kalidousi è detto convinto del fatto che riuscirà a, nuovo allenatore del Chelsea, di meritarsi una maglia da titolare. Acquistato in estate dai Blues,è stato messo in panchina dall’allenatore che ha sostituito Tuchel. “Il nuovo allenatore è arrivato con delle buone idee. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton. Ora è un allenatore del Chelsea. Lui ha delle linee guida, delle aspettative. Sta a me avere pazienza, sta a mechediin allenamento che l’allenatore può fidarsi di me. Rispetto anon ci. Siamo anche alle prime settimane, è normale che ...

napolista : #Koulibaly: «Sta a me dimostrare a Potter che merito di giocare, su questo non ci saranno problemi» A Le Quotidien… - odiosuning2 : RT @BisInterista: Gol di Raspadori e attenzione, espulsione per Koulibaly annullata al var e il Napoli rimonta la Fiorentina, signori, è 4-… - signordominic : RT @BisInterista: Gol di Raspadori e attenzione, espulsione per Koulibaly annullata al var e il Napoli rimonta la Fiorentina, signori, è 4-… - FrisbeeGoat : RT @BisInterista: Gol di Raspadori e attenzione, espulsione per Koulibaly annullata al var e il Napoli rimonta la Fiorentina, signori, è 4-… - Ek_Ooh : RT @BisInterista: Gol di Raspadori e attenzione, espulsione per Koulibaly annullata al var e il Napoli rimonta la Fiorentina, signori, è 4-… -