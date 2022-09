Hellbound 2 | Netflix annuncia con una clip la nuova stagione della serie coreana

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 settembre 2022)tornerà con una seconda: laè stata ufficialmente rinnovata dalla piattaforma streaming, e l'annuncio è arrivato con unadurante TUDUM. Fan di, gioite: la popolaredi matriceha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la seconda, e l'annuncio è arrivato con unadurante l'evento globale TUDUM. La Corea continua a regalarci contenuti, durante l'evento globale del colosso dello streaming, sono stati presentati nuovi titoli e graditi ritorni, come ad esempio la secondadi. "In una cittadinaCorea del Sud si assiste ad un fenomeno surreale che lascia la ...