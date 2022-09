Grande Fratello, vi ricordate Cristian Imparato, il meno amato da Guendalina Tavassi? Ecco come convive oggi con la sua malattia (Di sabato 24 settembre 2022) Cristian Imparato è stato uno dei concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello. Ma oggi come vive? Lunedì scorso è partito il bellissimo viaggio che ormai da anni accompagna il nostro inverno: il Grande Fratello Vip. Mentre siamo in attesa di scoprire come andranno le cose in questa stagione, quali dinamiche si creeranno nella casa, come reagiranno Alfonso Signorini e le due opinionista Sonia Bruganelli e Orietta Berti e molto altro, rispolveriamo la memoria su uno degli ex concorrenti della trasmissione. Il suo nome è Cristian Imparato e ha partecipato allo show nella sua sedicesima edizione. Se oggi il Grande Fratello ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 settembre 2022)è stato uno dei concorrenti della sedicesima edizione del. Mavive? Lunedì scorso è partito il bellissimo viaggio che ormai da anni accompagna il nostro inverno: ilVip. Mentre siamo in attesa di scoprireandranno le cose in questa stagione, quali dinamiche si creeranno nella casa,reagiranno Alfonso Signorini e le due opinionista Sonia Bruganelli e Orietta Berti e molto altro, rispolveriamo la memoria su uno degli ex concorrenti della trasmissione. Il suo nome èe ha partecipato allo show nella sua sedicesima edizione. Seil...

