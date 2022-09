Elezioni, dove votano i big: Meloni in periferia, Letta in centro. E Mattarella torna a Palermo (Di sabato 24 settembre 2022) Alla vigilia del voto si rinnova il rito del “dove votano i big”. Una curiosità che domani rimbalzerà sulle cronache politiche anche con le consuete foto di vertici delle istituzioni e leader di partito al seggio elettorale. Un appuntamento sempre in equilibrio tra propaganda, colore e richiamo a recarsi alle urne. Per qualcuno, inoltre, il momento del voto è anche un’occasione per tornare nella propria città d’origine. Mattarella a Palermo, Draghi sotto casa, Casellati in trasferta Voterà per esempio a Palermo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, iscritto al seggio della scuola Pizzi, a due passi da casa sua. Voto in “trasferta”, invece, per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che si recherà alle urne in Basilicata, dove è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Alla vigilia del voto si rinnova il rito del “i big”. Una curiosità che domani rimbalzerà sulle cronache politiche anche con le consuete foto di vertici delle istituzioni e leader di partito al seggio elettorale. Un appuntamento sempre in equilibrio tra propaganda, colore e richiamo a recarsi alle urne. Per qualcuno, inoltre, il momento del voto è anche un’occasione perre nella propria città d’origine., Draghi sotto casa, Casellati in trasferta Voterà per esempio ail presidente della Repubblica, Sergio, iscritto al seggio della scuola Pizzi, a due passi da casa sua. Voto in “trasferta”, invece, per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che si recherà alle urne in Basilicata,è ...

