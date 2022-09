DIRETTA MotoGP, GP Motegi 2022 LIVE: cancellata la FP3 causa pioggia, programma in ritardo (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.09 Si profilano all’orizzonte tre possibili scenari per la MotoGP. Il primo prevede il normale svolgimento delle qualifiche al sabato, ma gli organizzatori potrebbero anche rimandare le prove ufficiali a domenica mattina. Da non scartare anche l’ipotesi della cancellazione delle qualifiche. A quel punto la griglia verrebbe decisa in base ai risultati delle prove libere. 8.02 Siamo in attesa di una nuova comunicazione ufficiale da parte della Race Direction. La Safety Car sta girando per testare la pista, ma al momento le condizioni sono ancora troppo estreme (continua a piovere forte) per riprendere le qualifiche della Moto2. 7.53 Il radar prevede un miglioramento del meteo nel giro di un’ora, con la pioggia che dovrebbe diminuire di intensità nel corso del pomeriggio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.09 Si profilano all’orizzonte tre possibili scenari per la. Il primo prevede il normale svolgimento delle qualifiche al sabato, ma gli organizzatori potrebbero anche rimandare le prove ufficiali a domenica mattina. Da non scartare anche l’ipotesi della cancellazione delle qualifiche. A quel punto la griglia verrebbe decisa in base ai risultati delle prove libere. 8.02 Siamo in attesa di una nuova comunicazione ufficiale da parte della Race Direction. La Safety Car sta girando per testare la pista, ma al momento le condizioni sono ancora troppo estreme (continua a piovere forte) per riprendere le qualifiche della Moto2. 7.53 Il radar prevede un miglioramento del meteo nel giro di un’ora, con lache dovrebbe diminuire di intensità nel corso del pomeriggio ...

