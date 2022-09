Chi è la pecora nera nella redazione del Fatto: "Voto Meloni", ceffone a Travaglio (Di sabato 24 settembre 2022) C'è una pecora nera nella redazione del Fatto quotidiano. Nel tempio di Marco Travaglio, dove il mantra è da mesi "Giuseppe Conte-Giuseppe Conte-Giuseppe Conte" e anche solo l'idea di votare il Pd appare come una pericolosa devianza, c'è chi osa ammettere: "Voto destra, Voto donna, Voto Meloni". Il temerario ha le spalle larghe e risponde al nome di Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e ideologo della "nuova destra", sempre molto eterodosso e trasversale. Un po' provocatore, un po' lucidissimo commentatore, soprattutto molto siciliano: "Voto destra, Voto in Sicilia e Voto donna. Si tratta di ben tre signore: Giorgia Meloni, Stefania Prestigiacomo e - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) C'è unadelquotidiano. Nel tempio di Marco, dove il mantra è da mesi "Giuseppe Conte-Giuseppe Conte-Giuseppe Conte" e anche solo l'idea di votare il Pd appare come una pericolosa devianza, c'è chi osa ammettere: "destra,donna,". Il temerario ha le spalle larghe e risponde al nome di Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e ideologo della "nuova destra", sempre molto eterodosso e trasversale. Un po' provocatore, un po' lucidissimo commentatore, soprattutto molto siciliano: "destra,in Sicilia edonna. Si tratta di ben tre signore: Giorgia, Stefania Prestigiacomo e - ...

