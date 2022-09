Calciomercato Juventus, Agnelli proverà il grande colpo: è fortissimo (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus sembra decisa a tornare sul mercato nel corso della prossima estate; Agnelli sogna un grande colpo per il reparto offensivo. In estate la società bianconera si è mossa in maniera importante ma, fino a questo momento, i risultati sono completamente diversi dalle aspettative; il vero problema non è in campionato dove, tutto sommato, il tempo per recuperare ci sta ma in Champions League con un girone compromesso in maniera (quasi) irrimediabile. Ora bisogna cambiare marcia per non vivere un’altra stagione anonima; nel frattempo, da quanto sembra, la società bianconera sta pensando ad un colpo importante per la prossima estate. LaPresseIl mercato estivo della Juventus è stato caratterizzato da colpi piuttosto importanti; tra i giocatori di maggior talento arrivati a Torino non ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 settembre 2022) Lasembra decisa a tornare sul mercato nel corso della prossima estate;sogna unper il reparto offensivo. In estate la società bianconera si è mossa in maniera importante ma, fino a questo momento, i risultati sono completamente diversi dalle aspettative; il vero problema non è in campionato dove, tutto sommato, il tempo per recuperare ci sta ma in Champions League con un girone compromesso in maniera (quasi) irrimediabile. Ora bisogna cambiare marcia per non vivere un’altra stagione anonima; nel frattempo, da quanto sembra, la società bianconera sta pensando ad unimportante per la prossima estate. LaPresseIl mercato estivo dellaè stato caratterizzato da colpi piuttosto importanti; tra i giocatori di maggior talento arrivati a Torino non ...

