Bergomi | “Milan più forte | con Scudetto sul petto | ma il Napoli ha identità importante”

(Di sabato 24 settembre 2022) Perilè piùe consapevole grazie allo, ilha un’da non sottovalutare L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Bergomi: “Il Napoli ha identità, ma il Milan è più forte con lo Scudetto sul petto” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Il Milan ha più consapevolezza, ma il Napoli ha un'identità importante' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Il Milan ha più consapevolezza, ma il Napoli ha un'identità importante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bergomi: 'Il Milan ha più consapevolezza, ma il Napoli ha un'identità importante' - napolimagazine : SKY - Bergomi: 'Il Milan ha più consapevolezza, ma il Napoli ha un'identità importante' -

Beppe, ma se fosse ancora il capitano dell'Inter, senza nulla togliere ad Handanovic, cosa ...ancora infl uenzare il rendimento dei giocatori "Può essere perché la rivalità con ilsi è ......non avessi il capo coperto parlando di una questione di rispetto riferendosi alla situazione...14 Melody Torino Santa Chiararagazzi del 82 quindi campioni del mondo di calcio Altobelli...ForzAzzurri.net - Per Bergomi il Milan è più forte e consapevole grazie allo Scudetto, il Napoli ha un’identità importante da non sottovalutare ...Beppe Bergomi ha parlato alla Gazzetta dello Sport elogiando Milan e Napoli, secondo lui i rossoneri sono però più consapevoli dei propri mezzi.