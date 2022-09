Alessandra Celentano inflessibile, stroncatura impietosa | Scoppia la rivolta: “La deve finire, ca**o!” [VIDEO] (Di sabato 24 settembre 2022) La professoressa di ballo Alessandra Celentano fa Scoppiare le polemiche: stronca la ballerina sul suo aspetto fisico Alessandra-Celentano (Twitter)Sono anni che la professoressa Alessandra Celentano lavora per Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni anno. L’insegnante di danza classica è sempre stata molto rigida, la disciplina e la forma fisica sono tutto nella danza, e questo l’ha portata molto spesso ad attaccare le sue allieve su vari fronti, anche quello dell’alimentazione. Dopo le diverse critiche che arrivarono da parte dei telespettatori in alcune edizioni, la Celentano dovette ‘ridimensionarsi’, soprattutto per quanto riguarda le polemiche sulla forma fisica delle ballerine, perché in tv sarebbe passato un messaggio ... Leggi su direttanews (Di sabato 24 settembre 2022) La professoressa di ballofare le polemiche: stronca la ballerina sul suo aspetto fisico(Twitter)Sono anni che la professoressalavora per Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni anno. L’insegnante di danza classica è sempre stata molto rigida, la disciplina e la forma fisica sono tutto nella danza, e questo l’ha portata molto spesso ad attaccare le sue allieve su vari fronti, anche quello dell’alimentazione. Dopo le diverse critiche che arrivarono da parte dei telespettatori in alcune edizioni, ladovette ‘ridimensionarsi’, soprattutto per quanto riguarda le polemiche sulla forma fisica delle ballerine, perché in tv sarebbe passato un messaggio ...

