AEW | Sting lotterà in Giappone a fianco di The Great Muta nel suo match di ritiro

Apparizione a sorpresa ieri sera a AEW Rampage Grand Slam. Dal Giappone è arrivato il leggendario The Great Muta, che è intervenuto in aiuto di un'altra leggenda, Sting. I due hanno condiviso il ring in passato e ieri notte il Giapponese si è palesato a Rampage. Sting e Darby Allin erano impegnati in un No DQ match contro la House Of Black. Sting si trovava in grossi guai quando Muta è arrivato in suo soccorso, consentendogli di portare a casa la vittoria. Sting parteciperà allo show NOAH Il leggendario The Great Muta è apparso ieri notte in AEW in soccorso a Sting. Muta è intervenuto colpendo Buddy Matthews con la sua green mist

