(Di venerdì 23 settembre 2022) Ducati sugli scudi al termine dell’unica sessione didel venerdì del Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Motegi, sul quale non si correva dal 2019 per le ben note vicende legate alla pandemia del Covid-19, infatti, la scuderia di Borgo Panigale ha concluso con un uno-due in vetta che va a confermare come la GP22 si sposi nel migliore dei modi con il lay-out del Twin Ring. Il migliore tempo della sessione, infatti, lo ha messo a segno Jack Miller (Ducati Factory) in 1:44.509 con 28 millesimi sul compagno di team Francesco “Pecco”, mentre al terzo posto troviamo il campione del mondo Fabio(Yamaha Factory) a 68, mentre è quarto Aleix Espargarò (Aprilia) a 136. Tanto ...

OA_Sport : VIDEO #MotoGP, GP Giappone 2022: highlights e sintesi prove libere. #Bagnaia e #Quartararo vicinissimi #JapaneseGP - sorridiestobene : Adesso voi mi dite chi ha tirato tutte ste maledizioni a questo ragazzo, un’idea ce l’avrei - CUPRA_it : Aragon ormai è alle spalle, la testa è già al Giappone. Il @VR46RacingTeam è partito alla volta di Motegi, per aff… - Vanganel : RT @gponedotcom: Miller ha segnato il miglior tempo davanti a Bagnaia nell'unica sessione di libere del venerdì giapponese. Quartararo ed A… - gponedotcom : Miller ha segnato il miglior tempo davanti a Bagnaia nell'unica sessione di libere del venerdì giapponese. Quartara… -

I dischi dei freni Brembo per laIn copertina ildella frenata più impegnativa del circuito, STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE Naturalmente le prove di oggi per la direttasaranno trasmesse in tv su Sky SportHD, canale numero 208 della piattaforma ...GP Giappone Libere MotoGP 2022 - Inizio "sprint" per Jack Miller a Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il portacolori della Ducati, nonostante il traffico di Takayu Tsuda n ...GP Giappone Highlgihts Libere MotoGP 2022 - Doppietta Ducati nella prima sessione di libere valida per il Gran Premio del Giappone, 16° prova del mondiale 2022 di MotoGP. Al termine di un primo turno ...