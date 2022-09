Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/09/22 (Di venerdì 23 settembre 2022) Certo che alcune Donne se le vanno proprio a cercare col lanternino le prese per il cul*, eh! Gente palesemente cresciuta a pane e Uomini e Donne, che se la sente calda solo perché sta sul trono e che si stranisce se un tizio sceso per un APPUNTAMENTO AL BUIO non si straccia le vesti per loro al primo scambio di sguardi. Ma sul serio fate? Nella vita di solito i casi sono due: o si è vittime del più classico dei colpi di fulmine, di fronte al quale c’è poco da fare, oppure bisogna conoscersi un minimo, prima di capire se ci si piace o meno. E in questo secondo caso ci può essere più o meno attrazione fisica, alla base, ma poi è sempre la conoscenza a fare la differenza, che io sappia. Mi sfugge quindi come mai quel Francesco oggi sia stato messo alla gogna solo perché non è stato pervaso dal fuego alla vista di Federica Aversano (e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022) Certo che alcunese le vanno proprio a cercare col lanternino le prese per il cul*, eh! Gente palesemente cresciuta a pane e, che se la sente calda solo perché sta sul trono e che si stranisce se un tizio sceso per un APPUNTAMENTO AL BUIO non si straccia le vesti per loro al primo scambio di sguardi. Ma sul serio fate? Nella vita di solito i casi sono due: o si è vittime del più classico dei colpi di fulmine, di fronte al quale c’è poco da fare, oppure bisogna conoscersi un minimo, prima di capire se ci si piace o meno. E in questo secondo caso ci può essere più o meno attrazione fisica, alla base, ma poi è sempre la conoscenza a fare la differenza, che io sappia. Mi sfugge quindi come mai quel Francesco oggi sia stato messo alla gogna solo perché non è stato pervaso dal fuego alla vista di Federica Aversano (e ...

meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - TizianaFerrario : Il coraggio delle iraniane contro divieti e mancabza di diritti.sono saliti ad almeno 30 i morti in Iran nelle prot… - RenatoCuccu1 : @jerujessebaru Per niente, figurati a me S sta sulle basi da uomini e donne ... Antonella è vera ,datele una possibilità - naserwrench : @picolaaaaa @mimalef12 Piccola Scriviamo in tutte le lingue che sapiamo per esserci visto nel mondo. Noi siamo voce… -