Una magia di Raspadori regala la vittoria all’Italia | Inghilterra ancora ko

sportli26181512 : Italia-Inghilterra 1-0, decide un super gol di Raspadori: Una magia dell'attaccante del Napoli nella ripresa regala… - NapoliAddict : Italia Inghilterra 1-0: decide una magia di Raspadori, inglesi retrocessi #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Rosa56741576 : @Anna38175697 Sono diventati invisibili, solo piatti saporiti ci vuole una magia per farli ricomparire - Fantacalcio : Italia-Inghilterra 1-0, Raspadori regala la vittoria con una magia - battista_mattia : L'astensionismo che si prevede alle urne si è manifestato in Nazionale con tanti forfait importanti. Tuttavia l'Ita… -

la Repubblica

E' stata propriodell'attaccante del Napoli a regalarevittoria speciale agli azzurri e tre punti che possono rilanciare le ambizioni di Mancini in Nations League grazie alla ...Italia - Inghilterra,di Raspadori e vittoria azzurra. Nel secondo tempo l'Inghilterra spinge ... Jorginho 5.5 : si vede poco, l'Inghilterra gli riservamarcatura speciale. Barella 5 : corre ... Volley, Davide Mazzanti: "Il Mondiale degli azzurri una magia, ora tocca a noi: le ragazze hanno fame di vittoria" nella ripresa l’Italia mette in campo una prestaizone coraggiosa, prevalendo alla fine su un’Inghilterra che inizia ad avere ormai il complesso della nostra Nazionale. La sfida di San Siro è decisa al ...Un capolavoro del fantasista del Napoli al 68', splendidamente imbeccato da Bonucci, decide la sfida valida per la 5ª giornata del gruppo C di Nations League A ...