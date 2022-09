Terra Amara | anticipazioni Turchia | Demir scopre la verità su Adnan

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le nuoveturcheci svelano che presto vedremo Züleyha nei guai. La donna non riuscirà a trattenere un segreto e questo la metterà in una situazione pericolosa con. Ma cosa accadrà nella soap turca e cosa ci attende nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme. Trame turche, Züleyha confessa achenon è suo figlio Nelle ultime puntateandate in onda in Italia abbiamo visto che l’ex sarta è determinata a far funzionare il suo matrimonio con, facendo di tutto per dimenticare Yilmaz. Le cose però si preparano a prendere tutt’altra piega e, grazie alle news che ci arrivano dagli spoiler turchi, possiamo ...