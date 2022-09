Sospese dottoressa non vaccinata | l' Ordine dei medici condannato a pagare

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - L'deidi Sassari dovrà18 mila euro, di cui 9 mila di spese legali, a favore di una dirigente medica sospesa per non essersicontro il Covid e della Asl 2 Gallura che avrebbe voluta reintegrarla. Il resto della somma è dovuto, di fatto, per lite temeraria: 5 mila euro alla donna e 4 mila all'azienda sanitaria. La condanna è stata decisa dalla giudice del tribunale civile di Tempio Pausania, Eleonora Carsana: la, ha ribadito oggi in un'ordinanza, dev'essere riammessa al lavoro. Il caso è quello dellano vax dirigente medico del pronto soccorso all'ospedale di Tempio Pausania, in Sardegna, e madre di quattro bambini piccoli che la Asl 2 di Olbia aveva sospeso dal servizio lo scorso 26 aprile fino al prossimo 31 dicembre. Con ...

Il Fatto Quotidiano

...ha fornito un notevole contributo al piano aziendale per il recupero delle prestazionio ... I dati sono stati resi noti dalla direzione sanitaria del presidio, diretta dallaLucilla ...Niko ha chiamato subito i soccorsi e, in parallelo, allaOrnella Bruni è stato chiesto ...di sceneggiatura era ovvio che si dovesse ripartire dal punto esatto in cui erano già state... Parma, reintegrata la dottoressa Esposito. Sospesa due volte (per sei mesi) dopo aver denunciato la cattiva… La condanna è stata decisa da una giudice del tribunale civile di Tempio Pausania, in Sardegna. La dottoressa, ha ribadito oggi in un'ordinanza, dev'essere riammessa al lavoro ...Ancora una vittoria per la dottoressa sospesa dal servizio per non essersi vaccinata. Nei giorni scorsi la giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio Pausania ha disposto la riammissione al lavo ...