Sanità – martedì 27 convegno su vaccini e pazienti fragili (Di venerdì 23 settembre 2022) Incontro dalle ore 15 presso la Sala Tevere della Regione Lazio – Tra i presenti, Alessio D’Amato (Assessore alla Sanità Regione Lazio) ed Eugenio Leopardi (Presidente Federfarma Lazio) – Secondo stime recenti i vaccini, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione Lazio, prevengono tra i due e i tre milioni di morti all’anno in tutto il mondo. Un dato che, soprattutto per i pazienti fragili (in Italia, ad esempio, rappresentano ben il 18% degli over 65), conferma l’importanza della prevenzione vaccinale. Anche alla luce della pandemia da Covid-19, che ha fatto emergere la necessità di mantenere e rafforzare tutte le corsie preferenziali dedicate a chi soffre di determinate patologie, le cui cure specifiche minano il sistema immunitario. Di questi temi si parlerà nel convegno dal titolo “La ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) Incontro dalle ore 15 presso la Sala Tevere della Regione Lazio – Tra i presenti, Alessio D’Amato (Assessore allaRegione Lazio) ed Eugenio Leopardi (Presidente Federfarma Lazio) – Secondo stime recenti i, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione Lazio, prevengono tra i due e i tre milioni di morti all’anno in tutto il mondo. Un dato che, soprattutto per i(in Italia, ad esempio, rappresentano ben il 18% degli over 65), conferma l’importanza della prevenzione vaccinale. Anche alla luce della pandemia da Covid-19, che ha fatto emergere la necessità di mantenere e rafforzare tutte le corsie preferenziali dedicate a chi soffre di determinate patologie, le cui cure specifiche minano il sistema immunitario. Di questi temi si parlerà neldal titolo “La ...

LavoroLazio_com : “Sanità modello Lazio”, martedì 27 convegno su vaccini e pazienti fragili Secondo stime recenti i vaccini prevengo… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Martedì 27 settembre alle ore 11,00 si terrà presso l’Ospedale dei Bambini Buzzi (Via ... . #attualitàmilano #bambini… - Gazzettadmilano : Martedì 27 settembre alle ore 11,00 si terrà presso l’Ospedale dei Bambini Buzzi (Via ... . #attualitàmilano… - Gazzettadmilano : Martedì 27 settembre alle ore 11,00 si terrà presso l’Ospedale dei Bambini Buzzi (Via ... . #attualitàmilano… - Luxgraph : Salute, al via l’Academy di Rcs per i futuri professionisti della sanità #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -