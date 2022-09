Roma, paura nella notte: si nasconde davanti all’albergo per estorcere soldi ai clienti (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma. Tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale: sono queste le accuse che pendono nei confronti di un 23enne originario del Gambia, senza fissa dimora, resosi già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti. Il soggetto si era presentato all’interno di un albergo e aveva iniziato a molestare i clienti con continue ed estenuanti richieste di denaro. Molestie ai clienti e minacce al titolare La scorsa mattina, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un albergo in via Filippo Turati, dove il titolare aveva segnalato la presenza molesta del 23enne sin dalla serata precedente. Il titolare della struttura, un 57enne Romano, ha infatti denunciato che il giovane si era accampato nei pressi dell’ingresso infastidendo i clienti e inveendo contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022). Tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale: sono queste le accuse che pendono nei confronti di un 23enne originario del Gambia, senza fissa dimora, resosi già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti. Il soggetto si era presentato all’interno di un albergo e aveva iniziato a molestare icon continue ed estenuanti richieste di denaro. Molestie aie minacce al titolare La scorsa mattina, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un albergo in via Filippo Turati, dove il titolare aveva segnalato la presenza molesta del 23enne sin dalla serata precedente. Il titolare della struttura, un 57enneno, ha infatti denunciato che il giovane si era accampato nei pressi dell’ingresso infastidendo ie inveendo contro il ...

