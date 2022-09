Riscaldamento | impianti accesi dal 22 ottobre | un’ora in meno e massimo 19°

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le novità. Il giro di vite consentirà di risparmiare 135 euro in bolletta. Nel 2023 i caloriferi dovranno essere spenti il 7 aprile, anziché il 15.

Un altro vincolo introdotto dalla Red 3 è un abbassamento da 20 MW a 7,5 MW della taglia deglia biomassa (che producono elettricità,e raffrescamento), che devono soddisfare i ......con la realizzazione di un quarto impianto fotovoltaico (già oggi Sapir produce coi propri... riducendo il fabbisogno di gas metano per il loro. La presentazione si è conclusa ...Il riscaldamento centralizzato prevede un'unica caldaia in condominio destinata a servire i singoli appartamenti. Ma come funziona esattamente Scopriamolo insieme ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.