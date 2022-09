Meloni, l'ultimo comizio a Napoli: «Aumentare fondi al Sud del Pnrr» (Di venerdì 23 settembre 2022) «Non potevo mancare di chiudere la campagna elettorale nella capitale del Mezzogiorno». Bagno di folla per Giorgia Meloni all'Arenile di Bagnoli. Qui la presidente di Fdi ha... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 settembre 2022) «Non potevo mancare di chiudere la campagna elettorale nella capitale del Mezzogiorno». Bagno di folla per Giorgiaall'Arenile di Bagnoli. Qui la presidente di Fdi ha...

Mov5Stelle : Sempre le stesse facce, ma anche basta. Meloni, Bossi, Fitto, Bernini, Calderoli, Rotondi, Carfagna, La Russa, Trem… - kategullo75 : RT @perchetendenza: 'Pino Insegno': Perché con una citazione de Il Signore degli Anelli ha presentato Giorgia Meloni sul palco di piazza de… - SimoneR10956858 : RT @grotondi: Il mio partito, ‘ Verde è popolare ‘ , è l’ultimo erede della Dc, ed è presente nelle liste di ‘Fratelli d’Italia’, al pari… - GuidoCozzi : In un mese, l'interesse per Giuseppe Conte passa dall'ultimo al primo posto! Al pari di Giorgia Meloni, e sopra Ma… - Elio83271574 : RT @LGmarangon: @GiorgiaMeloni Il vento è cambiato come cambiò all'ultimo per la Ceccardi e la Borgonzoni. #INCOMPETENTE_come_una_MELONI -