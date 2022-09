LIVE – Murray-De Minaur 7-5 | 1-2 Laver Cup 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ile latestuale di-De, sfida valida per il terzo incontro di singolare del day 1 dellaCup. L’australiano ha vinto l’unico precedente in tre set (ottavi di finale Zhuai 2019). Entrambi sono in un discreto momento di forma. Tutti e due sono reduci dal terzo turno raggiunto agli US Open e da una buona fase a gironi della Coppa Davis. Se però il giocatore aussie è riuscito a condurre la sua Nazionale alle Finals di Malaga, non si può dire altrettanto dell’ex numero uno del mondo. Si prospetta una sfida molto combattuta tra due tennisti che amano scambiare e sono dotati di colpi molto regolari e solidi. Non c’è un chiaro favorito anche se lo scozzese, per un discorso di esperienza, viene dato leggermente avanti dalle quote dei ...

zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 5-4 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 3-3 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - Ubitennis : Laver Cup day 1 LIVE: in campo Murray-de Minaur. A seguire l'ultimo match in carriera di Roger Federer al fianco di… - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - sportface2016 : LIVE - #LaverCup2022 Tra pochissimi minuti il via alla sessione serale, in campo #Murray contro #DeMinaur aspettand… -

... i convocati delle due squadre Europa (capitano Bjorn Borg): Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini Mondo (capitano John McEnroe)...Adesso la palla passa allo scozzese Andyed all'australiano Alex De Minaur, in campo non ... RIVIVI LA DIRETTARISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I ...Lengthy opening game on the Murray serve. Could be a theme of the match. Incredible point by both players, Murray on the defence somehow keeps himself in the point but De Minaur hits a forehand winner ...Live text from the Laver Cup where Roger Federer will play his farewell match after Andy Murray takes on Alex de Minaur.