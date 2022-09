Lite si trasforma in tragedia | uccide la moglie davanti agli occhi del figlioletto

Corriere del Mezzogiorno

Unascoppiata per futili motivi si èin una maxirissa in una nota discoteca palermitana situata in via dell'Arsenale. Protagonisti della zuffa, due gruppi di ragazzi di circa 20 anni. ...Mentre tutti, in un giorno di pioggia, giocano tra i corridoi del complesso, una bruscatra i ... Anche qui un plot apparentemente ordinario siimprovvisamente in un'avventura fantasy in ... Litigano sul lungomare di Taranto, ma uno dei due finisce accoltellato: arrestato 39enne Si tratta di due georgiani. Indagini scaturite dalla segnalazione del personale del pronto soccorso del Santissima Annunziata ...