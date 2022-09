L’Italia di Mancini ricorda quando a scuola la prof annunciava le interrogazioni di matematica (Di venerdì 23 settembre 2022) «Punto, due punti, punto e virgola…ma sì, fai vedere che abbondiamo, sennò dicono che siamo provinciali, siamo tirati»: sono Totò e Peppino, che annunciano in una delle scene cult del cinema italiano “la grande moria delle vacche“. Vi diamo uno spoiler esclusivo: il principe della risata non si riferiva a quanto puntualmente accade, oramai da qualche anno, alla Nazionale italiana. Meglio specificarlo, perché in realtà sembra proprio la moria delle vacche. Alla chiamata del cittì, tutti infortunati. Qualcun altro, pure bravo (tipo Zaniolo) non era stato convocato. E via che si gioca con la terza, con la quarta, con la quinta squadra. Come se la Nazionale italiana potesse permettersi qualche altra pessima figura. Non ha fatto eccezione quest’ennesimo ciclo di guai, che arriva dunque alla vigilia di una partita di Nations League, l’inutile competizione (che fa schifo proprio a tutti, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) «Punto, due punti, punto e virgola…ma sì, fai vedere che abbondiamo, sennò dicono che siamo provinciali, siamo tirati»: sono Totò e Peppino, che annunciano in una delle scene cult del cinema italiano “la grande moria delle vacche“. Vi diamo uno spoiler esclusivo: il principe della risata non si riferiva a quanto puntualmente accade, oramai da qualche anno, alla Nazionale italiana. Meglio specificarlo, perché in realtà sembra proprio la moria delle vacche. Alla chiamata del cittì, tutti infortunati. Qualcun altro, pure bravo (tipo Zaniolo) non era stato convocato. E via che si gioca con la terza, con la quarta, con la quinta squadra. Come se la Nazionale italiana potesse permettersi qualche altra pessima figura. Non ha fatto eccezione quest’ennesimo ciclo di guai, che arriva dunque alla vigilia di una partita di Nations League, l’inutile competizione (che fa schifo proprio a tutti, ...

